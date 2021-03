Gragnano. Ancora giovani morti di COVID. Il virus non molla e colpisce sempre più giovani in questa nuova stagione di contagi

COVID. Ha perso la battaglia e muore giovanissimo 23 enne.

Ancora giovani morti di COVID. Il virus non molla e colpisce sempre più giovani in questa nuova stagione di contagi. La comunità di Gragnano è sotto shock per la morte di un 23 enne. Non ce l’ha fatta a sconfiggere la forza virale del Covid Vincenzo Ferraro, contagiato come tanti e tra le vittime più giovani di questo virus.

Le complicazioni e la morte.

Studente universitario, si era contagiato e avendo anche una lieve patologia era stato trasferito in ospedale per permettere ai medici di seguire il suo caso. Prima ricoverato al Cotugno, era poi stato trasportato al Monaldi dove, nella mattinata, è deceduto in seguito di una polmonite bilaterale conseguenza principale e nel caso anche letale del virus.

