Leo, bimbo malato di Sma non ce l’ha fatta.

Forio d’Ischia. Il piccolo Leo è morto. Il piccolo, un anno di vita, era affetto da Sma 1, una rara malattia neuromuscolare infantile. Nel giorno Ninin cui i suoi genitori avevano vinto la battaglia più preziosa, quella di accesso gratuito alle cure che avrebbero potuto salvargli la vita l’annuncio della sua morte fatta dai genitori sulla pagina Facebook creata per sostenere il loro lungo e doloroso percorso. Un post commovente ma pregno di speranza, nonostante il lutto enorme, nel quale annunciano anche la decisione di donare gli organi di loro figlio per salvare altri bimbi.

La lunga battaglia.

Leo nato nel marzo del 2020. I suoi genitori si sono battuti per mesi affinché Leo potesse avere accesso a cure gratuite: per trattare la Sma 1 si utilizza infatti un farmaco salvavita, lo Zolgensma, considerato tra i più costosi al mondo (circa 2 milioni di euro). Una battaglia, con un esito diverso per fortuna, era salita alla ribalta qualche settimana fa con protagonista il golfista cileno Joaquin Niemann: il professionista si era schierato in prima linea per raccogliere i soldi necessari a curare suo nipote Rafita. E anche grazie a lui il farmaco più caro al mondo è stato comprato.

Come in Cile, anche in Italia quelle cure erano inaccessibili fino ad ora: l’Aifa, infatti, disponeva l’utilizzo gratuito del farmaco soltanto per bimbi che non superassero i 6 mesi di vita o i 13,5 chili di peso. Nel giorno della morte di Leo, l’agenzia del farmaco ha autorizzato l’utilizzo gratuito dello Zolgensma anche per i bambini fino ai 21 chilogrammi di peso. Una beffa del destino, ma il messaggio dei genitori è stato di speranza: “È stata una straordinaria avventura – scrivono su Fb – Un’avventura che, seppur con tante difficoltà, è stata costellata di tantissimi momenti felici ed emozioni indescrivibili. Leo ha riempito il nostro cuore, la nostra mente e la nostra vita, lasciando spazio solo all’immenso amore che ci ha donato sin dal primo istante in cui è venuto al mondo”.

