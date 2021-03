Nocera Inferiore. Covid, numero verde per le donne in dolce attesa

Il Sindaco: “In questo momento promuovere una iniziativa di sostegno alla gravidanza è un’ azione che riteniamo fondamentale per portare il supporto e la vicinanza delle Istituzioni a chi vive con difficoltà la dolce attesa”

L ‘Amministrazione comunale, su proposta del Presidente della Commissione Sanità, dott. Vincenzo Stile e della dott.ssa Raffaella Fresa, responsabile della struttura territoriale di diabetologia di 2° livello del distretto 63, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e sostegno alla maternità promossa dai Medici Diabetologi del Gruppo Lavoro AMD-SID Campania. Nello specifico, i Medici Diabetologi hanno attivato il numero verde 800 121 262 in favore delle donne in dolce attesa, positive al Covid-19 o in isolamento fiduciario con problemi di iperglicemia.

Il servizio di assistenza telefonica è disponibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00.

Il Sindaco: “In questo momento promuovere una iniziativa di sostegno alla gravidanza è un’ azione che riteniamo fondamentale per portare il supporto e la vicinanza delle Istituzioni a chi vive con difficoltà la dolce attesa”