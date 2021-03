Scafati. COVID. Perplessità su nuove disposizioni Pronto Soccorso.

“Si è liberato un posto all’Aquila”. Il medico però dice di no, impossibile trasferire un’anziana donna in condizioni gravi così lontano. La donna resta ricoverata in Pronto Soccorso a Scafati, in attesa di una sistemazione in reparto. E’ sotto costante monitoraggio e le viene somministrata regolarmente la terapia, meglio aspettare un posto libero nei reparti dello stesso Covid Hospital oppure in strutture limitrofe.





















Lo status quo.

E’ questa l’attuale fotografia della situazione al pronto soccorso scafatese, dopo la riorganizzazione dell’emergenza disposta dall’ASL, a valere per tutti gli ospedali della provincia. Ogni pronto soccorso dovrà essere capace di accogliere un paziente Covid o presunto tale, e assisterlo fino a sua sistemazione definitiva. Lo scopo è di evitare le lunghe attese dei malati dentro le ambulanze, dare loro assistenza immediata e libera il prima possibile il mezzo di soccorso. Critiche arrivano però dal Nursind, il sindacato degli infermieri.















Le perplessità dei sindacati.

“Ricordiamo le innumerevoli segnalazioni sulla materia, sempre e comunque rimaste inascoltate, per le quali sarebbe stato opportuno organizzare ospedali esclusivamente Covid dotati di tutto il personale necessario e di tutta la strumentazione tecnologica e di supporto necessaria – scrive il segretario provinciale Biagio Tomasco – Chiedete che vengano individuati in ogni PS percorsi puliti e sporchi. Cose che si debbano dare per assodate e concluse e non certamente da prevedere a distanza di un anno dallo scoppio della pandemia. Chiedete di evitare lo stazionamento dei pazienti nelle ambulanze, allocandoli, in caso di carenze di letti e barelle in PS, sulle stesse barelle delle ambulanze e dal personale delle ambulanze stesse. Sinceramente non sappiamo chi abbia potuto partorire una simile

disposizione, considerato che non si sia minimamente tenuto conto del disagio che si faccia provare al paziente costretto su una lettiga di ambulanza, facendolo assistere da personale non preparato ai percorsi ospedalieri e soprattutto in un ambiente che, giocoforza, risulterebbe estremamente affollato dando luogo a un pericoloso assembramento”. E ancora “Bisogna individuare ospedali Covid, e non ricorrere a surrogati organizzativi che prestano il fianco a criticità evidenti”.











Adriano Falanga