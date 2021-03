Tre denunce a Nocera Inferiore. Donna occupa alloggio

Sono tre le denunce di reati accertati questa settimana dalla polizia municipale di Nocera Inferiore, guidata dal comandante Bucciero.

Un giovane che a seguito di incidente con lesioni lievi è apparso agli operatori intervenuti in evidente stato di alterazione alcolica e che ha rifiutato di sottoporsi al test con la conseguente denuncia ex art 186 comma 7 ed il contestuale ritiro della patente.

Una donna che con i due figli minori ha occupato un alloggio in via Prisco Faiella .

Un uomo beccato dal sistema di video sorveglianza a danneggiare entrambe le fiancate di un auto ed identificato a seguito della denuncia del proprietario e complesse indagini incrociate per risalirne all’identità .