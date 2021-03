Angri. Colpo grosso in città: realizzato un 5 al SuperEnalotto.

Angri. Colpo grosso in città. La fortuna bacia la cittadina con una vincita al “SuperEnalotto” fatta registrare nel concorso di giovedì 11 marzo. Il biglietto del fortunato è stato venduto della rivendita dell’esercizio commerciale “Gallo Matto”, all’interno della galleria del supermercato IPERG, in via Papa Giovanni XXIII, dove è stato centrato un “5” che ha permesso al giocatore di portare a casa 21.945,56 euro. Una cifra di on poco contro visto i tempi che corrono.





















Le vincite precedenti.

I precedenti sorridono alla città con un “SuperEnalotto” centrato nel mese di novembre, in altro punto vendita, quando venne totalizzata una vincita di 26.855,43 euro. Nella circostanza la giocata vincente fu catalogata presso il Bar Tabacchi Scaglione in via Crocifisso poche centinaia di metri dal punto dove giovedì scorso è stata annunciata la vincita del 5 che ha sorriso a un fortunato cittadino.











Le statistiche: il premio più considerevole vinto in città.

Il premio più considerevole in città, per quanto concerne i giochi sotto l’egida dei Monopoli di Stato, resta quella del novembre 2011 quando un fortunato e anonimo giocatore riuscì a mettere insieme, con una giocata di tre euro, una quaterna secca giocata sulla ruota di Roma, che gli fruttò la considerevole somma di 125mila euro. La combinazione vincente fu giocata nella tabaccheria di via Fleming gestita dalla famiglia Savi che già in passato ha annoverato vincite importanti.

Nel frattempo il Jackpot e il montepremi complessivo relativo al SuperEnalotto è arrivato a quota 121 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, fa sapere Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

