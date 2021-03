Covid. Carotenuto (Scafati Arancione): “Alberghi per i positivi”

“Considerata la situazione drammatica di Scafati, che ha visto nelle ultime ore picchi di positivi con immagini drammatiche davanti all’ospedale e disagi per coloro i quali vivono grandi disservizi per la poca organizzazione delle Usca, sposo pienamente le parole del dottore Vincenzo Santonicola, presidente dell’associazione medica “Anardi”, relativamente alla proposta di utilizzare alberghi e strutture ricettive del territorio per gestire i positivi con il contact tracing ormai saltato in questa che può senza dubbio essere definita terza ondata. E’ chiaro che non possiamo attendere la vaccinazione senza agire, considerata la lentezza nella somministrazione delle dosi. Lentezza che riguarda tutto il piano nazionale”. Così Francesco Carotenuto, segretario di Scafati Arancione, interviene sull’emergenza Covid che da mesi tiene ostaggio la città dell’Agro.

“Auspico quindi sinergia anche tra i primi cittadini della zona nord della provincia per mettere in campo misure comuni e senza agire in ordine sparso. Mai come in questo momento è necessario che tutti, sindaci in primis, collaborino insieme in questo difficile momento e che non tocca solo Scafati”.