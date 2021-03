Napoli. Tenta uccidere la moglie a coltellate e scappa

È in fin di vita, presso l’ ospedale Cardarelli di Napoli, una donna di 40 anni che, intorno alle 5 di questa mattina, è giunta in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio partenopeo in seguito a numerose ferite da coltello.

La paziente, sin da subito in imminente pericolo di vita, è al momentosottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte delle équipe del Trauma Center e di Chirurgia Toracica. Secondo quanto si è appreso, Ornella P., prima di essere sedata ha raccontato ai sanitari di essere stata accoltellata dal marito intorno alle 4.30, nella propria abitazione del quartiere napoletano San Carlo Arena. L’ uomo è fuggito in auto e si è poi consegnato ai carabinieri della Stazione di Montegabbione, in provincia di Terni. Al momento e’ in stato di fermo, in attesa delle decisioni del pm.