Angri. Carenza di personale in comune: la nota dei dipendenti.

Carenza di personale. Ormai di fatto al collasso anche i servizi essenziali comunali. I dipendenti fanno quadrato e mettono ulteriormente in evidenza una situazione alquanto critica. In una nota inviata ai sindacalisti del comune, diversi impiegati hanno formulato l’esplicita richiesta di trovare, con urgenza, rimedio alla grave carenza di personale dell’ente. Nella lettera si evidenzia che ci sono quasi due dipendenti ogni 1000 abitanti. Una situazione che rende quasi impossibile fornire servizi anche essenziali. La nota è stata riportata dal quotidiano “La Città”.

Un appello necessario.

Un appello interno conseguenza anche delle centinaia di lamentele dei cittadini che quotidianamente reclamano la mancanza di servizi o il prolungamento dell’attesa per ottenere i documenti o permessi degli uffici di competenza. L’amministrazione comunale ha disposto di procedere alle assunzioni attraverso le graduatorie redatte dai concorsi presso gli altri comuni, ma al momento gli obiettivi dell’amministrazione comunale vengono frenati per la mancata approvazione del bilancio che di fatto sta paralizzando completamente l’ente.















Il bilancio: elemento fondamentale per la ripresa delle attività dell’ente.

I dirigenti e parte politica apre siano al lavoro da settimane per tentare di accelerare i tempi per il completamento delle COVID di spesa dello strumento finanziario che in una successiva fase sarà punto di discussione e di approvazione prima in giunta e successivamente anche in Consiglio Comunale, ma i tempi non sembrano brevi. Secondo quanto riporta il quotidiano salernitano, da palazzo di città trapelerebbe la volontà di discutere del documento contabile a partire già dal prossimo mese di aprile evitando una ulteriore dilatazione dei tempi che creerebbe altre criticità per le attività della macchina comunale, legata all’approvazione del bilancio.











Personale dimezzato.

I numeri del Comune di Angri rendono l’idea della mancanza di personale: a fronte dei 160 dipendenti previsti per garantire la regolare attività degli uffici, oggi sono più che dimezzate della le risorse che, con palese difficoltà, gestiscono i servizi della macchina comunale. Servono nuove assunzioni per consentire agli uffici di assicurare il funzionamento dell’ente. Per ora l’unico rinforzo di organico sarà garantito dalla dotazione di otto giovani tirocinanti che inizieranno il proprio percorso, lavorativo e formativo presso gli uffici tecnici dell’ente.

