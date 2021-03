Napoli baby-gang assalta ambulanza dopo intervento Covid. Associazione, danni e aggrappati a tetto del mezzo.

Un’autoambulanza, che aveva appena effettuato un intervento per il Covid, è stata presa di mira da una baby gang la scorsa notte a Napoli. Lo denuncia, sulla sua pagina Fb, ‘Nessuno tocchi Ippocrate’.

Secondo quanto ricostruito dall’organizzazione, dopo l’intervento in un’abitazione era sceso in strada ritrovandosi un gruppo di ragazzini senza mascherina, che in barba alle norme anti-covid sostavano poco distanti – si legge sulla pagina Fb – Alla partenza del mezzo di soccorso uno di loro ha sferrato un pugno allo specchietto retrovisore e un altro si e’ appeso letteralmente al tetto dell’ambulanza.

ANSA