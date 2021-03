Pagani. Sessa e Calce: “Convocare comitato ordine e sicurezza”.

“L’episodio perpetrato ai danni della Gioielleria Ungaro di Pagani deve spingere le istituzioni ad alzare la guardia in un momento economico e sociale così difficile per il Paese intero.

È per questo che proponiamo al Sindaco di chiedere al Prefetto di Salerno la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Situazione estremamente delicata.

“La situazione attuale è estremamente delicata soprattutto per le attività commerciali che, a nostro avviso, vanno quotidianamente tutelate anche e soprattutto innalzando il tasso di sicurezza nella nostra città”. Così in una nota i Consiglieri Comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa.

