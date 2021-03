Pagani. Sessa e Calce: “Vaccinare gli operatori del Mercato ortofrutticolo”

I Consiglieri comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa, con una nota inviata al Presidente della Regione Campania, hanno chiesto che vengano avviatele vaccinazioni anti Covid 19 agli operatori del Mercato Ortofrutticolo Pagani Nocera:

“Crediamo- si legge nella nota- sia giusto che gli operatori del Mercato Ortofrurricolo, struttura indispensabile per l’economia dell’Agro, rientrino tra le categorie a rischio ed abbiano garantita la somministrazione del vaccino già in questa prima fase. La struttura per l’elevatissimo numero di persone che vi lavorano e di utenti che vi entrano può rappresentare un veicolo di trasmissione del virus ed a risentirne potrebbe essere non solo l’economia di un territorio già fortemente provato ma anche la tenuta epidemiologica delle due citta”

Appello a De Luca

Un appello al Presidente della Regione e l’invito al Liquidatore del Mercato a non abbassare la guardia.

“Ci auguriamo che la Regione Campania accolga questo nostro invito. Il Mercato Ortofrutticolo ed i suoi operatori vanno tutelati perché rappresentano un punto di riferimento economico per il territorio ed il rischio contagio è molto alto. Allo stesso modo sollecitiamo- dichiarando i Consiglieri Comunali Calce e Sessa- il liquidatore del Consorzio Ortofrutticolo a non abbassare la guardia ed ad adottare tutte le misure atte al contenimento della diffusione del Covid all’interno dell’ente mercatale”