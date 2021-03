Pompei. Bandiera del Comune a mezz’asta per la prima vittima di femminicidio in Campania

Bandiere a mezz’asta, questa mattina sul balcone al primo piano di di Palazzo de Fusco (Comune di Pompei) L’amministrazione Lo Sapio del Comune (retto in via provvisorio proprio da una donna, la vicesindaco Andreina Esposito) ha messo in atto l’invito della vice presidente del consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, e segnalare con la bandiera a mezz’asta il cordoglio per la morte di Ornella, prima vittima di femminicidio in Campania nel 2021 e quattordicesima nel Paese. Ornella Pinto è stata vittima di una brutalità inaudita. La sua vita spezzata da dodici coltellate. Come lei, ogni giorno, migliaia di donne sono vittime di abusi e maltrattamenti. Il numero del femminicidio non accenna a diminuire nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione. Quello del Comune di Pompei è un gesto simbolico che serve a testimoniare la vicinanza alla famiglia della sfortunata Ornella e mantenere accese le luci mediatiche contro la violenza maschile sulle donne.