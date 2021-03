Angri. Dirigenti comunali, verso la totale riconferma.

Nessuna novità alla dirigenza delle Unità Operative Complesse del comune. Il sindaco Cosimo Ferraioli dovrebbe riconfermare, a breve, in toto i dirigenti con la firma dei decreti sindacali. Gli equilibri politici incidono anche sulla scelta dei responsabili dei settori e il primo cittadino deve tenere conto anche la mancanza di risorse umane scrive “La Città”.

Le sette Unità operative Complesse.

Sono sette le unità operative complesse che compongono la macchina amministrativa e che in questo ultimi anni non hanno subito alcun avvicendamento di genere seppure sono tante le perplessità legate ad alcuni settori come più volte anche parte della stessa maggioranza a palesato. A capo dei servizi sociali, scolastici e del personale sarà confermato Alfonso Toscano. Angela Pauciulo, nonostante le numerose critiche e una ipotetica defenestrazione dovrebbe restare ancora alla guida del settore economico e finanziario. I Lavori Pubblici e il settore patrimonio restano, sub judice, nelle mani di Giovanni Losco. Nessun dubbio per la conferma della comandante Anna Galasso che sta sopperendo in maniera esemplare alla carenza di agenti di polizia locale con grande apprezzamento della cittadinanza che ne riconosce i grandi sforzi umani. Conferma alla guida dell’avvocatura di Rosaria Violante e Flavia Atorino l’unità operativa complessa sviluppo e gestione territoriale.

