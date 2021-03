Pagani. Covid, stamani lo screening

464 persone sono state sottoposte a tampone in maniera gratuita dalle unità dell’Istituto Zooprofilattico di Portici

Si è tenuto questa mattina lo screening anti-Covid-19 nella città di Pagani coordinato dall’Asl e dall’amministrazione attraverso la consigliera delegata alla sanità, Rita Greco. 464 persone sono state sottoposte a tampone in maniera gratuita dalle unità dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, promotore dello screening in diversi comuni.

Ad essere interessati i cittadini di tutte le fasce d’età e appartenenti a diverse categorie sociali e lavorative, che sono state accuratamente individuate per far sì che lo screening fosse rappresentativo dell’intera popolazione. Coinvolti gli operatori del mercato ortofrutticolo, del mercato settimanale, dei supermercati cittadini, ma anche le fasce deboli e le famiglie indigenti, contattate anche attraverso parrocchie e associazioni.

Lo screening si è tenuto da questa mattina alle 8.30 fino alle 14 nel piazzale antistante il mercato ortofrutticolo di via Mangioni, presso la sede paganese dell’Usca, con l’ordinato fluire delle automobili in coda grazie alla viabilità gestita dalla polizia municipale e dei volontari della protezione civile Papa Charlie.

«Ringrazio la popolazione che ha capito l’importanza dell’iniziativa e ha aderito copiosa – ha dichiarato la consigliera del gruppo Orizzonte Comune, Rita Greco -. Un ringraziamento speciale va agli instancabili medici dell’Usca, al dottor Domenico Lombardi, responsabile territoriale Asl, alla dottoressa Rosalba Ferrante, responsabile Usca, ai sanitari dell’Istituto Zooprofilattico, alla polizia municipale, ai volontari della protezione civile, alla vigilanza del Mercato Ortofrutticolo, alle cooperative e agli stendisti che sono stati disponibili. Inoltre un grazie non può mancare al dottor Beniamino Ravano e a tutta l’amministrazione che mi ha supportato in questa iniziativa, in particolar modo all’assessore alla viabilità, Veronica Russo e ai consiglieri Nitto e Stanzione».