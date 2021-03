Scafati. Mancano infermieri al 118, soccorso in difficoltà.

Mancano infermieri al 118, soccorso in difficoltà. E’ il primo giorno di lavoro della nuova convenzione che l’associazione di volontari, di Nocera Inferiore, ha stipulato con l’ASL. Il servizio di emergenze urgenza 118 è affidato infatti alle associazioni, che si alternano in convenzione ogni due mesi circa. Tocca a loro fornire ambulanze, infermieri, autisti e anche gli obbligatori dispositivi di protezione individuale come mascherine e tute sterili.





















Il volontariato.

Si chiama “volontariato” perché di fatto viene loro corrisposto un contributo, e non una regolare retribuzione. E’ il solo medico a bordo che viene retribuito dall’ASL, che può essere convenzionato o dipendente aziendale. L’associazione si è presentata alla postazione presso l’ospedale Scarlato il giorno 13. C’era però solo l’autista, nessun infermiere, stessa scena anche domenica e ieri mattina. L’ambulanza senza infermiere non può prestare servizio, fatto salvo una autorizzazione scritta dai vertici aziendali. Una scelta di responsabilità, che non sempre tutti vogliono assumersi in periodi convulsi come questi, con la terza ondata Covid che attanaglia l’agro nocerino e la perenne difficoltà della rete emergenziale di far fronte alle richieste di soccorso. Non è noto il motivo per il quale l’associazione sia rimasta senza professionisti, non si può escludere però che considerata l’offerta che arriva dall’emergenza sanitaria, gli infermieri abbiano preferito magari rendersi disponibili nei reparti ospedalieri o nei centri vaccinali, dove è amplificata la richiesta, e soprattutto la paga è ben diversa. Fatto sta che l’ambulanza senza infermiere a bordo non è in regola, e trova difficoltà a dover gestire i codici rossi e gialli, in questo periodo la maggioranza.











La diffida alle associazioni.

Dal canto suo il dipartimento Emergenza Urgenza del 118, coordinato dal direttore dottor Domenico Violante, ha provveduto a diffidare le associazioni operanti con l’azienda sanitaria provinciale a rispettare gli accordi stipulati nelle convenzioni. “Si è spesso assistito nell’ultimo periodo a intollerabili disservizi, con difficoltà in particolare a fornire personale infermieristico espressamente richiesto nella convenzione in atto – si legge nel documento – si diffida pertanto dal creare ulteriori disservizi in tal senso facendo richiesta di fornire le reali possibilità delle pubbliche assistenze a rispettare gli obblighi contrattuali”. Pena la rescissione per inadempienza contrattuale.













Tensione tra i medici a Scafati.

Intanto a Scafati c’è tensione tra i medici dell’Usca e i colleghi della medicina di base. In alcuni gruppi condivisi a mezzo WhatsApp sono frequenti le frecciatine e accuse reciproche tra di loro. Da un lato i medici di famiglia che puntano l’indice contro la precaria organizzazione dei dell’Usca, dall’altro le accuse di non voler visitare i pazienti, o peggio ancora di non conoscere neanche la giusta terapia domiciliare. Del resto, se ad un paziente Covid viene prestata l’assistenza tramite una o due telefonate, senza essere visitato, è poi probabile che lo stesso finisca in secondo momento ricoverato in ospedale, allertando il 118 che oggi si ritrova pure in difficoltà. C’è da riflettere.

Adriano Falanga