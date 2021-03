Angri. I volontari della Croce Rossa a supporto degli over 70.

Vista l’inclusione delle persone al di sopra dei 70 anni nelle priorità per le vaccinazioni contro il Covid, i Volontari della Croce Rossa Italiana di Angri sono a disposizione per gli over 70 che hanno difficoltà nel registrarsi sul portale ufficiale nella regione Campania. (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/ )

L’iniziativa nasce con l’intento di essere di supporto agli uomini ed alle donne che non hanno dimestichezza con la tecnologia, oltre che a superare le eventuali altre difficoltà che non permettono di accedere al portale ufficiale per il proprio inserimento nelle liste di vaccinazione.

Gli interessati possono telefonare al 392.9934389 e prenotare un appuntamento presso la sede di Croce Rossa in via Cristoforo Colombo dove, con il supporto dei Volontari e nel rispetto delle norme anti-Covid, si procederà alla registrazione, muniti di Codice Fiscale e Tessera Sanitaria.

Il servizio va ad inserirsi nelle altre attività realizzate dai Volontari di Croce Rossa Italiana ad Angri per fronteggiare la pandemia mondiale, quali la consegna a domicilio dei farmaci per persone positive o immunodepresse e l’assistenza sanitaria durante le fasi di somministrazione.