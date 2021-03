Angri. Oggi un altro lutto. E’ morto Franco Todisco

Un altro lutto ad Angri. Muore Franco Todisco.

Ad Angri l’ennesima morte tra gli imprenditori. Franco Todisco gestiva da anni, con la moglie, un negozio molto conosciuto e accorsato di bomboniere e articoli da regalo. Da anni impegnato in prima persona nell’attività che gestiva con passione e abnegazione. Era anche appassionato di trekking. Tanti i messaggi sui social che ne ricordano il carattere e la disponibilità che aveva nei confronti di tutti. L’amico di sempre.

L’amico di sempre lo ricorda.

Natale Abagnale, che con lui condivideva la passione della montagna lo ricorda: “È come se fosse andata via una parte di me, una persona con cui mi vedevo tutte le mattine da anni, sono affranto e addolorato. Un amico che se pur con qualche anno in più, nel gruppo, aveva il carattere di un ragazzino, sempre gioviale e disponibile con tutti. Va via una persona buona e generosa”.

Aldo Severino