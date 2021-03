COVID-19. Oggi i contagi nell’agro e in Provincia di Salerno. Tutti i comuni.



Covid 19: ecco i casi di contagio di oggi comune per comune in provincia di Salerno. A Salerno sono 55. Aumento dei casi a Cava de’ Tirreni: oggi sono 50. In totale sono in tutta la provincia di Salerno 481.

Agropoli 1

Altavilla Silentina 2

Amalfi 1

Angri 21

Atrani 1

Auletta 2

Baronissi 2

Battipaglia 22

Bellizzi 13

Buccino 2

Caggiano 3

Camerota 1

Campagna 5

Capaccio Paestum 2

Castel San Giorgio 7

Castel San Lorenzo 1

Castellabate 1

Cava de ‘ Tirreni 50

Cetara 1

Colliano 3

Conca dei Marini 2

Corbara 3

Eboli 7

Fisciano 2

Laurino 1

Maiori 3

Mercato San Severino 9

Minori 3

Montesangiacomo 1

Montecorice 2

Montecorvino Pugliano 3

Montecorvino Rovella 2

Montesano sulla Marcellana 2

Nocera Inferiore 36

Nocera Superiore 26

Padula 4

Pagani 60

Pellezzano 4

Polla1

Pontecagnano Faiano 5

Positano 7

Roccadaspide 3

Roccapiemonte 6

Salerno 55

San Marzano Sul Sarno 13

San Valentino Torio 13

Sant’ Angelo a Fasanella 1

Sant’Egidio del Monte Albino 3

Sarno 28

Sassano 2

Scafati 24

Serre 1

Sessa Cilento 1

Siano 7

Sicignano degli Alburni 5

Teggiano 3

Vibonati 1

Vietri Sul Mare 1

Leggi anche Angri. Oggi un altro lutto. E’ morto Franco Todisco