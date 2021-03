Covid, Sergente dell’Esercito di 48 anni muore a Salerno

Non ce l’ha fatta il Sergente del Reggimento Cavalleggeri Guide (19°)

È morto all’età di 48 anni il Sergente dell’Esercito Italiano Iavarone in servizio al Reggimento Cavalleggeri Guide (19°) di Salerno. Il militare stando a quanto si apprende è deceduto in seguito alle complicanze del contagio da Coronavirus così come spiegato in un post su Facebook dall’ex Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo:

L’ Esercito Italiano piange un altro dei suoi figli a causa del Covid-19. È con profondo dolore che apprendo la notizia della scomparsa del Sergente Maggiore Capo Q. S. Orazio Iavarone, che lascia prematuramente, a soli 48 anni, moglie e figlio.