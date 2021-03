Nocera Inferiore. Domande per la Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi ERP

La Regione Campania ha prorogato i termini fino al 31 marzo 2021 per partecipare all’Avviso Pubblico per la regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Montevescovado di proprietà del Comune. Il settore LLPP ,su indicazione del sindaco Torquato e dell’assessore delegato Imma Ugolino, ha predisposto un Avviso rendendo noto ai cittadini interessati che presso i locali della Chiesa San Giuseppe in località Montevescovado, ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.00 e fino al 31 Marzo, saranno presenti i dipendenti della società Cioccolanti- Servizi Immobiliari Integrati – per la compilazione delle domande di regolarizzazione della posizione alloggiativa degli immobili qualora ne ricorrano i termini e comunque per chiedere ogni chiarimento necessario. “ Ringraziamo Don Michele per la disponibilità e la collaborazione- ha aggiunto ‘l’assessore Ugolino – egli ha accolto da subito la nostra richiesta, esclusivamente nell’interesse degli abitanti di Montevescovado. In questo modo, l’ Amministrazione agevola gli interessati evitando loro di recasi presso la casa comunale”- ha concluso.