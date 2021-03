Pompei. Igiene e Medicina della Pompei Antica se ne riparla ai tempi del coronavirus

Quale era il valore dell’igiene e la medicina per prevenire le infezioni nell’Antica Pompei? Il coronavirus ha reso più interessanti di questi tempi i metodi di cura e i sistemi per preservarsi dalle infezioni e le contaminazioni virali. Un pozzo profondo 42 metri scavato nei pressi di Porta Vesuvio, dimostra l’importanza dell’acqua nell’Antica Pompei che per procurarne si scavava nelle profondità del sottosuolo. A Pompei l’acqua si faceva scorrere per le strade allo scopo di tenerle pulite. L’acqua serviva anche a pulire le ferite e nell’igiene personale. Le acque reflue non si smaltivano nelle fognature ma fluivano nei canali di scolo esterni alle mura di Pompei che non era dotata di una rete fognaria sufficiente, per questo motivo i liquidi residui si smaltivano nei pozzi assorbenti. Molte iscrizioni murali di Pompei contenevano minacce rivolte ai cacatores che sporcavano le strade. Nel primo secolo dopo Cristo a Pompei la dieta alimentare, prescritta dai medici insieme agli esercizi fisici e all’idroterapia, era ritenuta la soluzione migliore per prevenire e combattere le malattie. Erano molto diffuse le tisane e si frequentavano le terme pubbliche e private. L’igiene corporale era obbligatoria e gli editti pubblici minacciavano sanzioni per gli sporcaccioni. Con i bagni termali si combattevano le malattie, specialmente quelle della pelle sulla base della convinzione che un corpo pulito difficilmente si ammala. Le terme pubbliche erano gratuite. Esisteva il sapone che era molto costoso, non sgrassava ma ammorbidiva la pelle. Il profumo aveva così tanto valore che si conservava in cassaforte. L’igiene fisica si praticava anche a tavola dove zampilli e canalette d’acqua servivano per lavare le mani. Si cambiavano periodicamente gli abiti per lavarli e si utilizzava l’ammoniaca delle urine per sgrassarli. Bacinelle specifiche (pelvis) servivano all’igiene intima. Si tagliavano i capelli e si utilizzavano appositi pettini per eliminare i pidocchi. I semi di lino si utilizzavano per levigare la pelle e le unghie; il cumino per schiarire l’incarnato; l’orzo misto a miele e sale per sbiancare i denti e profumare l’alito. Nei lupanari sono state trovate bacinelle e bottiglie d’aceto che serviva da disinfettante e da contraccettivo. Contro le scottature si usavano foglie di bieta. Le verruche si eliminavano con la feccia del vino o i fichi acerbi cotti nell’acqua. Le lenticchie cotte nel miele curavano i geloni, le pustole e le scottature. Le donne curavano l’acne con una pomata di resina, allume e miele. Le macchie del viso e le lentiggini si eliminavano con le maschere di bellezza di argilla azzurra, farina d’orzo, mandorle amare ed erbe pestate ed amalgamate nel miele. Le romane (e pompeiane) tenevano alla pulizia della pelle, perciò fiorì il commercio di detergenti cosmetici. La medicina all’epoca associava le pratiche magiche ai rimedi scientifici. A Pompei sono stati rinvenuti moltissimi amuleti: mani pantee, falli ritti, vulve aperte, uomini piegati nell’atto della defecazione, e, spesso un occhio trafitto da un’arma appuntita contro il malocchio. Molte sostanze prescritte dai medici pompeiani vengono ancora utilizzate nella medicina popolare. L’aglio è menzionato in sessanta ricette tramandate da Plinio contro il veleno dei morsi di serpente, emicrania, ulcera, epilessia ecc. Molto usato nella farmacopea romana era l’oppio (utilizzato come antidolorifico e nella preparazione dei colliri). Si otteneva dalla macerazione del papavero o per incisione del calice. A Terzigno, in una villa rustica, furono ritrovate erbe carbonizzate (una notevole quantità di trifoglio, erba medica mista a silene notturna e presenze di favino e pisello) custodite nell’Antiquarium di Boscoreale. Erano note le proprietà astringenti del tannino contenuto nel melograno e le virtù febbrifughe e antivomitive del succo del suo frutto acerbo. il graffito di una colonna della Grande Palestra a Pompei cita la peonia come pianta medica calmante. Erano utilizzati medicamenti di natura minerale come l’auripigmentum (solfuro giallo di arsenico) per disinfettare le ferite. Con l’argilla serviva si curavano le malattie della pelle. Nella medicina pompeiana si credeva che esistessero cibi (come il cavolo) che curavano tutti i mali.