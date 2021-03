Scafati. Screening: 5 positivi su 285 tamponi effettuati

Sono 5 i tamponi risultati positivi sui 285 effettuati ieri mattina nella palestra dell’Istituto comprensivo “Samuele Falco” dal personale dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, nell’ambito della campagna di screening gratuito per la ricerca del Covid-19 promossa dall’Amministrazione comunale. I cittadini che avevano aderito allo screening hanno ricevuto nella stessa serata di ieri il risultato del test. L’Istituto Zoopofilattico aveva fornito una disponibilità di 500 tamponi.

“Il dato emerso ci conforta – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – Siamo contenti che solo 5 dei 285 cittadini scafatesi sottoposti a tampone siano risultati positivi. Fortunatamente, in tutti e quattro i casi si tratta di soggetti asintomatici che, come da protocollo, sono stati segnalati al Dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno per il monitoraggio e l’avvio della quarantena domiciliare. Ho rinnovato all’Istituto Zooprofilattico la mia richiesta di prevedere un’altra giornata di screening gratuito per la prossima settimana, magari coinvolgendo i medici di base e le parrocchie. E’ importante, in questa particolare fase della pandemia, individuare casi di positività, soprattutto tra i soggetti asintomatici che, purtroppo, non sanno di aver contratto il virus. Voglio ringraziare il preside dell’istituto comprensivo Falco, Domenico Coppola, per aver messo a disposizione la palestra della scuola e tutti coloro che hanno contribuito fattivamente al buon esito dell’iniziativa”.