Scafati senza pace. Il comune si avvia verso il dissesto.

“Affinché si possa dare avvio a un reale processo di risanamento economico finanziario dell’Ente libero dai debiti pregressi, così da garantire la continuità dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, l’unica strada da perseguire è quella del dissesto finanziario”. Non lasciano dubbi le parole del collegio dei Revisori dei Conti a conclusione della loro relazione allegata al bilancio di previsione 2021-2023.

Il dissesto dietro l’angolo.

Il dissesto è l’unica strada percorribile, spiegano il commercialisti Luciano Sergio, Francesco Terracciano e Pietro Miraldi, qualora dal rendiconto 2020 dovesse emergere un peggioramento del disavanzo oltre a non essere riusciti, entro l’esercizio 2021, alla vendita dei beni immobiliari, così come scritto nel piano di riequilibrio. Complice anche l’emergenza Covid, Palazzo Mayer è in forte ritardo sulla tabella di marcia, e operazioni importanti per il risanamento, come la vendita delle farmacie e la dismissione del patrimonio immobiliare, dopo quasi 4 anni dal piano di riequilibrio, ancora non sono state avviate. Non solo, è una costante oramai anche il richiamo a ottimizzare e potenziare la capacità d’incasso dei tributi. Ad ogni modo il Collegio rilascia parere favorevole “segnalando la sussistenza delle consuete criticità richiamate”.

Michele Grimaldi: “Ci troviamo dinanzi a un quadro drammatico”.

“Ci troviamo dinanzi a un quadro drammatico, con il Collegio dei Revisori che prospetta per la prima volta una possibilità concreta di dissesto finanziario dell’Ente, con tutte le conseguenze nefaste per la comunità che ne conseguirebbero. Altro che assunzioni e risanamento, Salvati sta ipotecando il futuro delle nostra città per incapacità, sciatteria e mancanza di coraggio” le parole di Michele Grimaldi, consigliere di minoranza e segretario PD. “In attesa di leggere tutta la documentazione, pare evidente come permangano le criticità più volte espresse dalla Corte dei Conti e del collegio dei Revisori: la scarsa organizzazione dell’ufficio tributi, con la vicenda delle cartelle 2015 ancora irrisolta; la mancata riorganizzazione del personale dell’Ente; la le lentezza, diremmo l’immobilismo, nelle alienazioni previste – continua – Attendiamo anche di affrontare la discussione sul Piano triennale delle Opere pubbliche, con il rischio concreto di perdere sia i fondi europei già assegnati, sia di essere impreparati sulle opportunità che probabilmente proverranno dal Recovery fund”.

Un particolare su tutti; “sono previsti in entrata fondi derivanti dalle alienazioni delle farmacie: vicenda singolare, visto che il Consiglio comunale non ha mai approvato il bando con le modalità e soprattutto le stime di vendita. Chi le ha decise?” chiosa Grimaldi. Il Documento dovrebbe arrivare in Consiglio Comunale entro il 31 marzo, salvo proroghe.

Leggi anche Alfio Lombardi e la pandemia: “La musica è la speranza, è ciò che fa camminare il mondo”

Adriano Falanga