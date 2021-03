Sindaco Pollica: “Pronto a vaccinarmi con Astrazeneca”

A lanciare l’invito a tutti i sindaci d’Italia Stefano Pisani, primo cittadino di Pollica

“Sono pronto, oggi stesso, a vaccinarmi con AstraZeneca. In qualità di primo cittadino, ho il dovere di dare l’esempio ai miei concittadini. I dati sulle reazioni avverse fino ad ora rilevati, ci dicono che il vaccino sicuro. Spero vivamente che tutti i miei colleghi, dopo il parere dell’Agenzia europea del farmaco, decidano di percorrere questa strada”.

A lanciare l’invito a tutti i sindaci d’Italia Stefano Pisani, primo cittadino di Pollica e coordinatore regionale Anci Piccoli Comuni e delegato Anci nell’ Unità di Crisi Campana per il Covid-19.

"Ho sempre nutrito massima fiducia nella scienza, nella medicina e negli Istituti Regolatori (come EMA e AIFA) che hanno approvato il vaccino AstraZeneca – aggiunge Pisani – I vaccini, e non da oggi, hanno salvato l'umanità da più malattie e anche stavolta, dai riscontri scientifici, i benefici sono notevolmente superiori agli effetti contrari, che purtroppo possono verificarsi. Sarebbe da folli bloccare una campagna vaccinale, proprio nel momento in cui stava per decollare, sulla base di un'infodemia paurosa."