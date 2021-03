Angri. Incontro tra commercianti e amministrazione chiarificatore e produttivo.

Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro-confronto con le associazioni di categoria, artigiani e commercianti, alla presenza dell’assessore al commercio Maria D’Aniello, della consigliera comunale Anna Parlato, del consigliere comunale Ciro Calabrese e dell’assessore alla comunicazione Angela Malafronte.

L’incontro.

“Un incontro per mettere il mondo del commercio e delle attività produttive al centro della ripartenza – sottolinea l’assessore al commercio Maria D’Aniello – in questo lungo periodo di pandemia che ha messo in ginocchio le diverse realtà economiche del paese: l’Amministrazione è vicino a loro, il cammino è ancora lungo e sofferente, il confronto è stato produttivo e chiarificatore”.

La proposta della Confesercenti.

Presente all’incontro anche il presidente della Confesercenti Angri e presidente vicario Confesercenti provinciale Salerno Aldo Severino, il quale ha proposto l’istituzione di una Consulta permanente del Commercio e delle attività produttive per garantire uno sviluppo di ricostruzione del territorio dettato dal danno enorme che ha prodotto il Covid. “In un momento storico dettato dai problemi causati dall’emergenza Covid- 19, si rende necessaria – spiega Severino – l’istituzione di questo organo. Tale strumento potrebbe garantire maggiormente la tenuta e lo sviluppo del territorio di Angri, anche in un’ottica di ulteriore collaborazione tra Ente e Rappresentanti dei vari comparti”. L’assessore D’Aniello, facendosi portavoce di tutta l’Amministrazione, si è impegnata da subito a predisporre il regolamento e portarlo in consiglio comunale. Nel frattempo si è concordato di istituire, già da subito, un tavolo tecnico e di concertazione con l’Amministrazione e i rappresentanti di categoria, almeno ogni 20 giorni, per rapportarsi e ascoltare proposte fattibili che possano portare il paese a risollevarsi.

Situazione difficile.

“Capiamo la situazione tragica, ma l’attenzione da parte nostra è massima – prosegue D’Aniello – per questo abbiamo voluto confrontarci, aprendo un tavolo di lavoro permanente per poterci aggiornare in modo costante sugli sviluppi. Troveremo insieme le soluzioni ai problemi, dando dignità a tutte le attività produttive, grandi o piccole che siano, conclude l’assessore”.

Rosa Doberdò