Calcio: Serie A, Roma-Napoli, arbitra Di Bello

Ad aprire il turno l’anticipo di domani per la 28esima giornata tra Parma e Genoa e’ stato chiamato Daniele Doveri di Roma, mentre domenica sera e’ in programma il big match della nona giornata di ritorno, Roma-Napoli, che avrà come arbitro Marco Di Bello di Brindisi.

Domenica in programma anche Juventus-Benevento (arbitra Abisso di Palermo) e Fiorentina-Milan (direttore di gara Guida di Torre Annunziata). Non si disputera’ Inter-Sassuolo a causa dei diversi casi di positivita’ al Covid rilevati nella compagine nerazzurra.

In dettaglio: – 21/03 – Ore 15 Parma – Genoa (19/03, ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma (Liberti-Tardino) Crotone – Bologna (20/03, ore 15) arbitro: Fourneau di Roma (Bottegoni-Pagnotta) Spezia – Cagliari (20/03, ore 18) arbitro: Mariani di Aprilia (Del Giovane-Fiore) Juventus – Benevento arbitro: Abisso di Palermo (Giallatini-Lo Cicero) Sampdoria – Torino arbitro: Orsato di Schio (Preti-Fiorito) Udinese – Lazio arbitro: Maresca di Napoli (Carbone-Mastrodonato) Fiorentina – Milan (ore 18) arbitro: Guida di Torre Annunziata (Passeri-L.Rossi) Roma – Napoli (ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi (Peretti-Paganessi).