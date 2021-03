Covid: in Campania cala la curva dei contagi, 13 le vittime

Sono 2.507, di cui 619 sintomatici, i nuovi contagi Covid in Campania su 26.207 test processati. Dati in calo rispetto a ieri, cosi’ come il tasso di incidenza che risulta del 9,56% contro l’11,9% di 24 ore fa. Nel bollettino giornaliero dell’Unita’ di crisi si segnalano 13 vittime e 1.298 guariti. In miglioramento rispetto al giorno prima la situazione ospedaliera per quanto riguarda i posti occupati in terapia intensiva (153); in aumento quelli di degenza, 1.562. (ANSA)