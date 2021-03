Non ce l’ha fatta Sonia, ricoverata pochi giorni dal vaccino

È morta Sonia Battaglia la donna di 54 anni ricoverata in coma farmacologico all’Ospedale del Mare dodici giorni dopo il vaccino AstraZeneca

Non ce l’ha fatta Sonia Battaglia, l’insegnante di San Sebastiano al Vesuvio, che era finita in coma.

È morta Sonia Battaglia la donna di 54 anni originaria di San Sebastiano al Vesuvio, che dal 13 marzo scorso era ricoverata in coma farmacologico all’Ospedale del Mare dodici giorni dopo aver ottenuto la prima dose del vaccino AstraZeneca.

Sonia, nella segreteria di una scuola, per questo motivo si era sottoposta alla vaccinazione. Due giorni dopo l’iniezione aveva cominciato ad accusare febbre e vomito. I sintomi si erano aggravati fino al punto da costringere i suoi familiari a chiamare due volte il 118 e infine a trasportarla d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: «Mia madre non riusciva più a muovere le gambe. Vogliamo la verità e andremo fino in fondo».

Sulla tragica morte indagherà la Procura. Si dovrà accertare un eventuale nesso di causalità tra la somministrazione del siero e il decesso della donna.