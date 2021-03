Pagani. Punto Vaccinale, ultimi step per l’apertura

Sono in completamento i lavori per l’allestimento del cinema multisala La Fenice a Punto Vaccinale di Popolazione.

Tempistiche precise sull’attivazione del PVP paganese si avranno in relazione agli sviluppi del piano vaccinale nazionale, per il quale l’Asl attende aggiornamenti.

“Intanto – si legge in una nota -, l’Ente comunale, seguendo i dettami stabiliti dall’Asl, ha completato l’allestimento dell’area per quanto di propria competenza con la suddivisione funzionale degli spazi e l’istallazione delle attrezzature” .

“Nella mattina di Martedì, l’amministrazione, nelle persone dell’assessore Felice Califano e della consigliera delegata alla Sanità, Rita Greco, ha consegnato nella disponibilità dell’Asl la struttura, a seguito di sopralluogo, sottoscrivendo il verbale di consegna con il dottor Aristide Tortora, direttore Asl del Servizio Prevenzione e Protezione, dottor Rocco Basile, direttore Distretto Sanitario 62, dott.ssa Rosanna Ferrante, dirigente medico, responsabile del PVP, Vincenzo Grimaldi, responsabile logistica e personale amministrativo, e Raffaele Vaglia, gestore del cinema La Fenice – prosegue il comunicato – . Il centro vaccinale sarà organizzato al piano terra del cinema multisala, suddiviso in un’area di accettazione, un’area di registrazione, uno sportello dotato di quattro punti informatici per l’anamnesi del vaccinando, un punto di smistamento, 4 box vaccinali e una sala di attesa post vaccino, oltre a tutti gli spazi e le aree necessarie da dedicare al personale e alle attrezzature medico-sanitario”.

‘L’organizzazione messa in campo, coordinata dall’assessore Felice Califano e dalla consigliera Rita Greco, con il supporto del consigliere Tommaso Passamano, è frutto della più ampia collaborazione di parti politiche e non, che hanno messo a disposizione competenze, materiali e attrezzature a supporto della causa. Un progetto che non avrebbe potuto vedere la luce senza la disponibilità di Raffaele Vaglia, gestore del Multisala La Fenice”, conclude il comunicato.