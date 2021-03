Scafati. COVID. Controlli alle poste: è caccia ai trasgressori

Sono soltanto cinque i positivi riscontrati allo screening di massa voluto dal Comune di Scafati in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Portici. Cinque i tamponi risultati positivi sui 285 effettuati ieri mattina nella palestra dell’Istituto comprensivo “Samuele Falco” dal personale dell’Istituto, nell’ambito della campagna di screening gratuito per la ricerca del Covid-19 promossa dall’Amministrazione comunale. I cittadini che avevano aderito allo screening hanno ricevuto nella stessa serata di ieri il risultato del test.

Cinquecento tamponi messi a disposizione dell’Istituto Zooprofilattico.

L’Istituto Zooprofilattico aveva fornito una disponibilità di 500 tamponi. “Il dato emerso ci conforta – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – Siamo contenti che solo 5 dei 285 cittadini scafatesi sottoposti a tampone siano risultati positivi. Fortunatamente, in tutti e quattro i casi si tratta di soggetti asintomatici che, come da protocollo, sono stati segnalati al Dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno per il monitoraggio e l’avvio della quarantena domiciliare. Ho rinnovato all’Istituto Zooprofilattico la mia richiesta di prevedere un’altra giornata di screening gratuito per la prossima settimana, magari coinvolgendo i medici di base e le parrocchie. E’ importante, in questa particolare fase della pandemia, individuare casi di positività, soprattutto tra i soggetti asintomatici che, purtroppo, non sanno di aver contratto il virus. Voglio ringraziare il preside dell’istituto comprensivo Falco, Domenico Coppola, per aver messo a disposizione la palestra della scuola e tutti coloro che hanno contribuito fattivamente al buon esito dell’iniziativa”.

Comune cratere della terza ondata.

Scafati è il comune più colpito dalla terza ondata Covid-19, della provincia di Salerno. Sul fronte controlli è intensa l’attività della Polizia Municipale guidata dal comandante Salvatore Dionisio. I caschi bianchi nelle ultime settimana hanno elevato decine di sanzioni e chiusure per altrettanti locali commerciali. Neanche le Poste Italiane della centralissima via Pietro Melchiade sono stare risparmiate. Erano settimane che venivano segnalate code non ben distanziate all’esterno dei locali, e più volte i vertici dell’ufficio erano stati invitati a provvedere. Non è bastato però quel foglio con penna su cui annotare l’ordine di arrivo, le Poste sono state sanzionate con 400 euro di multa (ridotte a 280 euro) e un giorno di chiusura. Questo in contemporanea alla chiusura per Covid dell’ufficio di San Pietro. Comprensibili i conseguenti disagi all’utenza.

Leggi anche Angri. COVID. Il sindaco Ferraioli diserta l’incontro con i commercianti

Adriano Falanga