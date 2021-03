Nel Napoletano bimbo precipita nel vuoto

Nel Napoletano bimbo cade da quarto piano, salvo grazie a stenditoio panni.

Ha riportato varie fratture al corpo ma non sarebbe in pericolo di vita il piccolo, 4 anni e mezzo, precipitato dal quarto piano della propria abitazione di Casalnuovo, in provincia di Napoli. A salvargli la vita sarebbero stati – queste le prime risultanze che filtrano dall’ospedale Santobono di Napoli – i fili dei panni delle abitazioni sottostanti che ne hanno attutito la caduta al suolo.

La caduta.

All’ospedale pediatrico partenopeo il piccolo è giunto in ambulanza scortato da una macchina dei carabinieri. Secondo la testimonianza della mamma, una 39enne che era in casa al momento dell’incidente a occuparsi dell’altro bambino, il piccolo era sul balcone di casa quando si sarebbe sporto per recuperare un giocattolo che gli era sfuggito dalle mani cadendo oltre la ringhiera.

