Nocera Inferiore Polizia Locale in azione contro i reati ambientali.

Ennesima azione possibile grazie alla fattiva collaborazione di un cittadino che ha segnalato un furgone in sosta contenente scarti edili. Dalla verifica si è potuto procedere all’accertamento di una gestione illecita di rifiuti speciali da parte di uno soggetto non autorizzato e allo stato disoccupato. Con tutta probabilità i rifiuti sarebbero stati smaltiti in maniera illecita in qualche angolo di strada.

Sequestro del veicolo.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro del veicolo per la sua confisca e denunciato alla procura un cinquantenne del posto. È la seconda volta in poche settimane che grazie alla collaborazione dei cittadini è stato possibile individuare gli autori di reati ambientali. Il comandante dei caschi bianchi Carmine Bucciero auspica una sempre maggiore sensibilità dei cittadini con la segnalazione anche anonima di eventuali situazioni sospette. Solo con questa sinergia sarà possibile perseguire questi soggetti in modo efficace privandoli anche dei veicoli con cui delinquono.

La Polizia Locale ammonisce e invita diffidare di svuota cantine e affini che per pochi euro si impegnano a sgombrare i locali dai rifiuti.

ReCro

