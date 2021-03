Pompei. Nella festa del papà è Terenzio neo icona antica di padre

Nella giornata della ricorrenza della festa del papà (19 marzo) la comunicazione archeologica attribuisce all’affresco di Terenzio Neo (ritratto con la moglie) il prestigio di rappresentare l’icona ufficiale del Pater Familias dell’Antica Pompei. All’icona di San Giuseppe falegname antesignano dei papà dell’era cattolica, si contrappone il Pater Familias panettiere (Terenzio Neo) titolare nella Pompei romana di poteri maggiori nell’ambito familiare. Difatti la locuzione latina di Pater Familias sta ad indicare il “padre di famiglia”. All’epoca il riferimento era al titolare di diritti civili illimitati, relativamente al patrimonio della sua gens, e alla supremazia sulla “famiglia allargata” di cui facevano parte, oltre alla moglie, i figli, i servi e gli schiavi. Il rapporto tra il Pater Familias ed i parentes era regolato dalla patria potestas del diritto romano, che non prevedeva limiti alla supremazia del capo famiglia. Ne è passato di tempo da allora. Poco alla volta i poteri sono stati eliminati ed al loro posto sono arrivati i doveri, gli affetti e le responsabilità. Alla fine quale bilancio per il papà del ventunesimo secolo? Ognuno ha la sua risposta a questa domanda. Per quanto riguarda l’affresco, in IV stile, che ritrae un pistor (fornaio) con la moglie, collocato nella domus ad un punto visibile a chiunque, si ritiene che Il panettiere Terentius Neo si fece ritrarre insieme alla consorte come una coppia colta: la donna tiene in mano un dittico di tavolette cerate ed uno stilo, mentre il marito panettiere ostenta il rotulus (trascrizione colta come il papiro). Allo stesso tempo i tratti somatici della coppia ne tradiscono l’origine sannita. I due dovevano aver raggiunto il benessere economico con la produzione del pane, che all’epoca costituiva l’alimentazione fondamentale. Pane e vino hanno sempre rappresentato i pilastri della dieta mediterranea. Gesù Cristo fece servire nell’ultima cena, a fondamento del sacramento dell’Eucarestia, pane e vino, in quanto nutrimento di un universo (l’area mediterranea) cui operava Pompei. E’ la coscienza di esercitare un mestiere, che era a fondamento della cultura del suo tempo, che suggerì a Terenzio Neo di posare in compagnia della consorte all’aristocratica nel quadretto familiare tramandato nei secoli?