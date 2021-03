Sarno. Esternalizzazione gestione tributi: SOGET pronta al ritorno.

La nuova società di riscossione già la prossima settimana potrebbe avere una identità. Dopo la valutazione dell’offerta presentata dall’unica ditta in gara a seguito della procedura gestita dalla stazione appaltante Sele – Picentini. A quanto riporta il quotidiano “La Città” sarebbe la SOGET già nota nella cittadina dei sarrastri dai contribuenti per avere svolte attività di accertamento e riscossione dei tributi durante l’amministrazione Mancusi. L’incarico durerebbe fino all’anno 2026.

L’unica offerta arrivata.

La società con sede legale a Pescara è l’unico soggetto ad avere presentato un’offerta nella procedura di gara relativa al servizio per la concessione del servizio di accertamento ordinario riscossione coattiva dei tributi minuti e delle entrate tributarie. Il 24 marzo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica presentata dalla società abruzzese poi verrà valutata da una commissione giudicatrice in una seduta a porte chiuse. L’appalto, composto a base di gara di 364.000 €, poggia sull’affidamento dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi minori come la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ma anche l’affidamento riscossione coattiva di Tari, Tasi e Imu.

Leggi anche Sarno. Modifiche al PUC, novità anche per l’area PIP