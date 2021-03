Scafati. L’Assessore Ranucci si dimette

Con una nota acquisita questa mattina al protocollo generale dell’Ente (n. 19044 de 19.03.2021), l’Assessore Grazia Ranucci, con deleghe al Contenzioso, Società partecipate, Turismo e Spettacolo, ha rassegnato formalmente le sue dimissioni “per sopraggiunti ed improrogabili impegni, personali, professionali e familiari”.

L’avvocato Ranucci era stata individuata quale componente della Giunta comunale con decreto sindacale n.43 del 10.09.2020.

“L’avvocato Ranucci mi aveva già anticipato ufficiosamente le sue intenzioni – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – Come si legge nella nota protocollata questa mattina, l’Assessore è stata indotta a rassegnare le dimissioni da motivazioni personali, essendo impossibilitata a conciliare gli impegni di carattere istituzionale con sopraggiunti ed improrogabili impegni professionali e familiari, resi ancora più incompatibili con la carica istituzionale dalle ripercussioni della grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo. All’Assessore Ranucci, che in questi mesi ha lavorato con impegno, serietà ed estrema correttezza, va il mio personale ringraziamento, quello della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale ed un grosso “in bocca al lupo” per il futuro”.