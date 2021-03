VIDEO – Giornata mondiale dell’acqua. Gori celebra la risorsa idrica

Giornata mondiale dell’acqua. Gori celebra la risorsa idrica con una mostra a Villa Campolieto il legame tra acqua e vita raccontato in un “mare di gocce” dipinte da artisti del territorio.

Raccontare l’acqua attraverso l’arte, la bellezza del territorio e il talento, al fine di sensibilizzare al rispetto e alla tutela della più preziosa tra le risorse. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, GORI ha deciso di celebrare questo elemento essenziale per la vita attraverso un’installazione artistica composta da “un mare di gocce” che, con i loro colori, sono state accolte nella splendida cornice di Villa Campolieto ad Ercolano. Gocce d’Acqua è il nome di questo percorso espositivo itinerante, ideato da Giuseppe Ottaiano e realizzato da artisti e allievi degli istituti d’arte del territorio, con l’obiettivo di raccontare il legame tra acqua e vita attraverso la creatività. Una mostra organizzata dall’associazione culturale Terre di Campania in collaborazione con GORI e con il patrocinio della Fondazione Ente Ville Vesuviane, che ha fatto tappa in una delle dimore storiche più rappresentative del 1700, in cui è stato possibile esporre circa 100 delle 180 opere che compongono l’installazione, frutto dell’estro di ben 30 artisti locali e 42 studenti. In attesa della possibilità di aprirla al pubblico, l’esposizione sarà fruibile attraverso il video pubblicato sulla pagina facebook di GORI acqua e Campania Bellezza del Creato.

Giovanni Paolo Marati.

“GORI, in qualità di azienda che gestisce la risorsa idrica su un territorio colmo di storia e di bellezza ha voluto, con un’azione significativa e concreta, promuovere questa mostra al fine di sensibilizzare al rispetto dell’acqua e dell’ambiente – dichiara l’Amministratore Delegato di GORI, Giovanni Paolo Marati – Si tratta di due valori nei quali crediamo fortemente, che da sempre scandiscono il nostro operato e che sono alla base di molte delle azioni di sostenibilità che stiamo mettendo in campo”. Tante, infatti, le iniziative per l’ambiente su cui GORI sta concentrando sforzi e risorse: dal progetto Plastic Free, per la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso nelle scuole primarie, a Energie per il Sarno, l’impegno condiviso con amministratori locali e associazioni, per il comune obiettivo di divenire protagonisti e ambasciatori di buone prassi attraverso azioni concrete e sinergiche. “GORI è una realtà fortemente legata al territorio in cui opera, e proprio il racconto delle eccellenze di questi luoghi sarà il filo conduttore di una serie di campagne e di progetti che vedranno la luce nel corso del 2021 – sottolinea Mara De Donato, Responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsibility di GORI – Crediamo fortemente, infatti, che la creazione di valore condiviso passi attraverso lo sviluppo di iniziative culturali e sociali, nonché attraverso il racconto della bellezza e degli esempi positivi che contraddistinguono la nostra comunità”.

Vedi anche Diritti delle donne. GORI celebra la figura femminile in un video