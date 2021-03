VIDEO – S. Marzano / Corbara: Rete sindaci: “Stop dissesto idrogeologico”

San Marzano / Corbara: Rete dei sindaci: “Stop al dissesto idrogeologico”.

Nuovo fronte comune per i sindaci dell’area nord della provincia di Salerno. I primi cittadini del comprensorio compreso tra l’agro nocerino sarnese e la valle metelliana alzano voce sulla problematica legata al dissesto idrogeologico e agli allagamenti. Uniti chiedono interventi urgenti alla Regione Campania per di capire con quale tempistica verranno attuati gli interventi lungo i tratti fluviali del Sarno e dei suoi molteplici affluenti.















Allagamenti e conseguenze di natura socio – economica.

Una condizione di precarietà aggravata dagli ultimi rovinosi allagamenti avvenuti lungo tutto il tratto del territorio a nord della provincia di Salerno. Il dissesto idrogeologico è in effetti un tema non più rinviabile. Da tempo intere comunità sono state travolte da fango e detriti, raccolti rovinati e inquinati dalle putride acque del Sarno e dei suoi confluenti. Allagamenti che hanno anche conseguenze di natura socio – economica come afferma il sindaco di San Marzano su Sarno Carmela Zuottolo.

Il servizio è di Rossella Liguori

