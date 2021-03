“Insieme per Scafati”. ACSE : assenza di trasparenza.

Scafati. La nota del gruppo consiliare “Insieme per Scafati” sulla scarsa trasparenza della società in house ACSE

Scafati. La nota del gruppo consiliare “Insieme per Scafati” con a firma Michele Russo, Michele Grimaldi, Alfonso Carotenuto e Michelangelo Ambrunzo sulla scarsa trasparenza della società in house ACSE.

“Abbiamo rilevato diverse mancanze in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza che l’ACSE S.p.A., una società interamente partecipata dal Comune di Scafati, quindi a tota-le controllo pubblico, dovrebbe assolvere. Tra le più significative evidenziamo che non vi è traccia del Piano Anticorruzione e della pubblicazione delle tabelle relative ai dati degli appalti. Tutti adempimenti previsti dalla legge 190/2012 in materia di anticorruzione”.

L’interrogazione scritta.

“Abbiamo presentato una interrogazione scritta al Sindaco – visto che l’ennesimo assessore alle società partecipate pare si sia dimesso – e segnaleremo tali anomalie an-che al Prefetto ed all’Autorità anticorruzione ANAC.

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.acsespa.it non è rintracciabile la pubblicazione, obbligatoria per legge, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2020-2022.

Sempre sul sito della società dovevano essere pubblicati, per gli appalti del 2020, entro l’8 Febbraio scorso, tutti i dati in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in formato aperto.

E’ evidente che la mancata pubblicazione, oltre a costituire violazione di legge, impedisce il trasparente, libero e pubblico controllo degli affidamenti e della gestione della società.

Una società che ha dei costi per il servizio rifiuti elevati, non tanto per il personale dipendente in sotto – organico, ma proprio per gli affidamenti esterni, a partire dai tanti affidamenti per il trasporto e lo smaltimento delle diverse frazioni della raccolta differenziata, che avvengono molto discutibilmente in maniera estremamente frazionata. Tanti piccoli appalti.

Ovviamente è grave che il Sindaco e la Giunta non rilevino queste gravi mancanze in una città che continua a essere sporca, con cumuli di rifiuti diffusi.

