Napoli. Neonato ustionato, il gip convalida l’arresto dei genitori

Il gip di Napoli ha convalidato l’arresto dei genitori di Vincenzo, il neonato di sei giorni ricoverato in prognosi riservata all’ ospedale pediatrico Santobono per le gravi ustioni su tutto il corpo.

Il bimbo è in prognosi riservata ma stabile. A chiamare i carabinieri per le condizioni di salute del piccolo è stato il padre, 46 anni. La madre, 36 anni con problemi psichici, lo aveva partorito in casa, in via Diaz a Portici, forse per evitare che fosse loro tolta la patria potesta’ come era accaduto per altri figli della coppia