Pompei. La natura dei colori di quadri e affreschi

Considerato che la letteratura storico-artistica del Mondo Antico è andata perduta, molte conoscenze in materia di colori e opere pittoriche derivano dalle scarse fonti letterarie sopravvissute ma soprattutto da quanto è emerso negli scavi di Pompei. Nella bottega di un pittore di via dell’Abbondanza furono trovati 252 colori pronti per l’uso, insieme a coppette di terracotta utilizzate per mescolarli. Il laboratorio di ricerche del Parco Archeologico di Pompei (avamposto del CNR) li analizzò al fine conoscerne la composizione che nella maggiore deriva da ossidi di metallo come il rosso cinabro (il famoso rosso pompeiano) fatto col solfuro di mercurio delle miniere di Almaden in Spagna (attualmente patrimonio Unesco) e, in Italia, delle alpi Apuane. Il rosso pompeiano non era adatto ad ambienti molto illuminati perché si anneriva con la luce. Si conoscono 7 tonalità di rosso, uno solo deriva dal cinabro. Alcuni colori (come gli ossidi di metallo) erano di origine naturale, altri (come il ceruleo o azzurro di Pozzuoli) si produceva artificialmente. Vitruvio racconta che veniva preparato con una sabbia tinta col succo di certe erbe di origine orientale. I colori erano molto costosi, per questo motivo erano i committenti a fornirli agli artisti. Altri colori venivano ricavati da terre colorate (come il giallo di Siena), altri da sali, altri ancora erano di origine animale, come il nero prodotto dalle loro ossa carbonizzate. In una bottega di Pompei sono stati trovati colori in vendita mentre nella Casa dei Casti Amanti ne furono rinvenuti pronti per l’uso nella decorazione di9 un’opera che non fu mai compiuta.