Scafati. Alluvione 9 Marzo, BCC: credito a tasso agevolato

La BCC di Scafati e Cetara istituisce una corsia preferenziale per i nuclei familiari che hanno subito ingenti danni causati dall’ultimo maltempo.

La Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara, nel suo costante impegno nel perseguire i suoi valori fondanti, ha dato disponibilità di agevolazioni creditizie per i cittadini che hanno subìto danni a causa del maltempo del 9 marzo scorso. La prima richiesta di aiuto è del sindaco di San Marzano Sul Sarno Carmela Zuottolo che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera al Consiglio di amministrazione dell’istituto di credito “per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore dei cittadini di San Marzano sul Sarno interessati dagli eventi meteorici del 9 marzo 2021” poiché la cittadina, a vocazione agricola, è stata messa in ginocchio nell’ultima ondata di maltempo.

Positivo riscontro della banca alle istanze del sindaco Zuottolo.

La risposta della banca, tra l’altro tesoriere del Comune, è stata positiva. Il presidente del Consiglio di amministrazione della BCC Scafati e Cetara, Massimo Cavallaro, ha “confermato la disponibilità della banca a prestare consulenza a favore dei cittadini interessati dall’alluvione del 9 marzo scorso e, in presenza dei requisiti di merito di credito, a concedere finanziamenti in linea con la mission ultracentenaria della banca stessa”. Il Comune si farà carico di redigere una lista di famiglie interessate che potranno richiedere un appuntamento con i funzionari della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara. La conferma dell’operazione nelle parole del direttore Rete Vendita Alfonso de Martino che annuncia la disponibilità a garantire assistenza e supporto anche a residenti fortemente danneggiati dall’alluvione del 9 Marzo 2021 anche degli altri comuni della Valle del Sarno purché in grado di certificare e documentare l’entità dei danni.