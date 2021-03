Scafati. Polo scolastico e Palatenda di via Tricino, sopralluogo nelle aree di cantiere

Il Sindaco Cristoforo Salvati e l’Assessore ai Lavori pubblici Arcangelo Sicignano, insieme ai tecnici comunali, hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nelle aree di cantiere del Polo scolastico, in via Oberdan, e del Palatenda, in via Tricino. Presente anche l’Assessore allo Sport, Alfonso Di Massa.

“Abbiamo voluto accertarci di persona – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – dello stato dei luoghi, attraverso una ricognizione delle aree, per poter avviare nell’immediato una serie di azioni finalizzate ad accelerare i tempi per l’ultimazione dei lavori. Nello specifico, per il Polo scolastico saranno a breve effettuati i rilievi per l’integrazione delle attività di progettazione, che è già programmata. Non appena la ditta incaricata firmerà il contratto, saranno avviate le operazioni”.

“Per quanto riguarda il Palatenda di via Tricino – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Arcangelo Sicignano – la ditta incaricata ha già iniziato i lavori per la sistemazione dell’area esterna, adibita a parcheggio, e della pubblica illuminazione. Bisognerà, inoltre, riparare la tendostruttura, che è stata danneggiata dal maltempo delle scorse settimane. Abbiamo intenzione di imprimere un’accelerazione alle attività in corso, per ridurre al massimo i tempi previsti per la consegna delle opere”.