Vesuviano. Si allunga la lista dei decessi per COVID-19.

Vesuviano. Ancora giorni critici per la terza ondata della pandemia. L’area vesuviana registra nuovi lutti per COVID-19

Ancora giorni critici per la terza ondata della pandemia. L’area vesuviana registra nuovi lutti per COVID-19. Sono tre le vittime in 24 ore registrate a Gragnano. A Torre Annunziata muore una maestra settantenne in pensione.

Le altre vittime.

È la settantaseiesima vittima a nella città oplontina. Anche a Terzigno il sindaco Francesco Ranieri annuncia la scomparsa di due suoi concittadini che porta a 20 il numero complessivo delle perdite da inizio pandemia. Qualche giorno fa a Sant’Antonio Abate il 19 decesso comunicato dal sindaco Ilaria Abagnale. Nella vicina Santa Maria La Carità la quindicesima vittima è una donna settantaquattrenne, l’annuncio dato dal sindaco D’Amora.

