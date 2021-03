Angri. Il conferimento selvaggio rifiuti. Lo sdegno dell’assessore

Angri. Conferimento selvaggio rifiuti. Lo sdegno dell’assessore Maria Immacolata D’Aniello.

Poca sensibilità e rispetto per l’ambiente e tanta inciviltà. Posta le foto sui sociali l’assessore delegato Maria Immacolata D’Aniello dell’ennesimo sconsiderato conferimento di rifiuti sul marciapiede di Corso Vittorio Emanuele. Tra i cassonetti c’è di tutto: da apparecchi informatici a barattoli di pelati, bottiglie fino a enormi scatoloni. Evidente che parte di questi rifiuti è conseguenza dello svuotamento di qualche ambiente, la mano certamente potrebbe condurre a individui che si dovevano necessariamente disfare di questo grosso ingombro senza passare per l’azienda speciale dove avrebbero certamente chiesto, ai fini della tracciabilità, anche gli eventuali pagamenti della tassa sui rifiuti.

Smaltimento illecito di rifiuti speciali. Un malcostume.

Un atto necessario per smaltire molti tipi di rifiuti speciali o ingombranti e tra i cassonetti se ne scorgono alcuni. Un malcostume, sempre più frequente, che ha provocato lo sdegno dell’assessore all’ambiente Maria Immacolata D’Aniello: “Il COVID blocca tutto e tutti ma gli incivili, quelli che non rispettano nemmeno le più elementari regole della buona convivenza, quelli, resistono a tutto. La loro vita continua a essere vissuta così, come quello che stamattina gli operatori di Angri Eco Servizi hanno trovato”.

Leggi anche COVID. I controlli: aggressione ad agenti polizia locale, un arresto

Aldo Severino