Artisti al tempo della pandemia. Intervista al Maestro Enzo Campagnoli.

La genesi di una splendida carriera.

Enzo Campagnoli nasce a Napoli nel 1967 da una famiglia di musicisti: la madre è cantante, venuta a mancare proprio nella serata inaugurale della kermesse sanremese, mentre padre, fratelli, zio e cugino suonano e lo portano, sin da bambino, in giro con loro ad esibirsi in diversi matrimoni e feste di piazza. E’ napoletano di Afragola. Il maestro Campagnoli è diplomato al Conservatorio di San Pietro a Majella, comincia la sua carriera come oboista di fila nell’Orchestra Scarlatti, con la quale partecipa ai concerti settimanali presso l’Auditorium RAI di Napoli.Dopo aver vinto il concorso apposito, comincia a lavorare per l’Orchestra del Teatro San Carlo sempre come oboista.

Le grandi collaborazioni.

Successivamente, collabora con Marisa Laurito e dopo con José Carreras. Lavora anche per la Compagnia della Rancia, per la quale si occupa dell’orchestrazione, insieme a Pino Perris, della versione italiana di musical come “Hello Dolly”, con Loretta Goggi e Paolo Ferrari e “A qualcuno piace caldo” con Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi.

Nella seconda metà degli anni ’90 comincia la sua collaborazione con Mario Merola, il Re della sceneggiata, che segue in tour fino agli ultimi suoi giorni. Collaborazioni importanti negli anni successivi lo vedono impegnato con Riccardo Cocciante, Liza Minnelli, Amii Stewart, Ron, Ivana Spagna, Deborah Iurato e Briga.

Direttore d’Orchestra dell’anno nel 2016.

Nel 2010 è supervisore musicale per il musical “Vacanze romane”, diretto da Armando Trovajoli e con protagonisti Massimo Ghini e Serena Autieri. Nel 2012 scrive arrangiamenti ed orchestrazione per l’opera L’amore muove la Luna di Eugenio Bennato, rappresentata con l’Orchestra del Teatro San Carlo. Poi lavora con Nino D’Angelo e Serena Autieri. Il 13 dicembre 2016 ritira in Campidoglio il Premio Personalità Europea come “Direttore d’Orchestra dell’anno”, precedentemente vinto, tra gli altri, anche da Ennio Morricone . Il 4 luglio 2017, in occasione del concerto per l’ Independence Day ad Orvieto, dirige l’Orchestra sinfonica di Asti, accompagnando ospiti come Serena Autieri, Sergio Sylvestre e la suite di Guerre Stellari, Star Wars, di John Williams.

Successi anche in televisione.

Enzo Campagnoli è molto attivo in televisione, ha nel suo lungo curriculum trasmissioni televisive come: “Fantastico Enrico” con Enrico Montesano, “Viva Napoli”, “Un disco per l’estate”, “Bravo, bravissimo”, “Non facciamoci prendere dal panico”, “Non perdiamoci di vista”, “Italia’s Got Talent”, “Domenica In” ed “Io canto”.

Partecipa al Festival di Sanremo in qualità di direttore d’orchesta in quattro occasioni: nel 2016, accompagnando Dolcenera con la canzone “Ora o mai più” e Clementino “Quando sono lontano”, nel 2017, accompagnando Michele Bravi “Il diario degli errori”e nuovamente Clementino con “Ragazzi fuori”. Nel 2020, accompagnando Elettra Lamborghini “Musica e il resto scompare”, con la quale durante la serata finale si esibisce anche in un piccolo numero di ballo e quest’ anno con la grande Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”.

Insomma una carriera invidiabile. Ma nonostante tutto, di una disponibilità unica e di un garbo eccellente, nonostante i mille contatti preferisce un intervista telefonica dove viene fuori ancora di più la sua professionalità, il suo amore e la sua passione verso la musica e il suo mondo.

Enzo ricordi la tua prima esibizione in pubblico?

Sì certo che me la ricordo. Avevo 7 anni, facevo parte del complesso musicale di mio padre, suonavo la batteria, e ricordo benissimo che durante una esibizione, in una festa di matrimonio, si avvicinò al mio papà un cameriere e gli disse :”Togliete quel bambino dalla batteria, dobbiamo fare la Marcia Nunziale per l’ingresso degli sposi – e mio padre rispose – io lo toglierei volentieri, ma quel bambino è il batterista del gruppo, se lo tolgo non possiamo più suonare!”. Così sono nato.

E il tuo primo pezzo in sala discografica?

Avevo 13 anni e cominciai a suonare la batteria, come turnista, nello studio di registrazione, del mio chitarrista dell’epoca, Vittorio Orabona, il mitico maestro che fece la fortuna con il brano “Pe Sempe” scritto per Mauro Caputo. Aveva uno studietto dove entrava giusto la batteria, era così piccolo che riuscivo ad entrarci solo io in quel box, un altro batterista, adulto, non ci sarebbe entrato; mi infilavo da sotto i charleston, io piccoletto con i pantaloncini corti e riuscivo a suonare e a guadagnare qualche cosa.

Per anni sei stato il direttore d’orchestra del grande Mario Merola. Che ricordi hai del Re della Sceneggiata?

Dovrei scrivere un libro su Mario Merola, con i tanti anni passati insieme, tutti vissuti intensamente, a stretto contatto, gomito a gomito. Secondo me uno dei più grandi personaggi che Napoli abbia avuto, per generosità, per talento, per altruismo, sempre a disposizione per tanti artisti colleghi, e per essere stato il punto di riferimento per molti. Ho grandi ricordi, mi manca tantissimo.

Cinema e teatri sono chiusi. Gli spettacoli non si possono tenere nè al chiuso nè all’aperto. Come stai vivendo questa situazione?

Ne parlavo da poco con Serena Autieri, in realtà avevamo un spettacolo e ci sono saltati oltre 30 concerti, dovevamo fare tappa all’Augusteo a Napoli e poi girare l’Italia. E’ una tragedia, tutto saltato, ma il problema non è nemmeno degli artisti , il problema è delle tante famiglie che non hanno più un sostegno economico. Tanta manovalanza, dai tecnici agli attrezzisti, dai direttori di palco a chi scarica gli strumenti a chi allestisce, senza stipendio ed entrate economiche da oltre un anno.

In queste ore si parla del fatto che il Governo ha in programma di riaprire i cinema e i teatri, cosa pensi?

Solo chiacchiere, appena 15 giorni fa avevano detto – ” Chiudiamo due settimane e poi riapriamo”, ma credo che questo non accadrà, posso anche capirlo per evitare assembramenti e aumenti dei contagi, ma io dopo Pasqua mi aspetto una riapertura perchè così veramente non se ne può più.

Come hai vissuto il periodo della pandemia?

Lo scorso lock-down sono stato impegnato nel mio studio, avevo da fare il disco di Orietta Berti, quello che ora è uscito, un cofanetto contenente 20 brani inediti e mi ci sono voluti 7 o 8 mesi, ho dovuto lavorare con tutte le difficoltà del momento. Fortunatamente quindi io sono stato impegnato, mi sono dedicato a questo importante progetto e devo dire che la musica mi ha aiutato tanto.

Tu con Sanremo hai da anni oramai un grande rapporto consolidato. Hai diretto tanti artisti da Elettra Lamborghini, a Dolcenera, da Clementino a Michele Bravi, ma in questo, da poco terminato, hai avuto la possibilità di dirigere una delle più grandi voci della canzone italiana Orietta Berti; come è nata questo sodalizio?

Si è vero , ho partecipato a 11 festival da musicista Rai, e 4 da direttore d’orchestra. Orietta si è innamorata di questa collaborazione ai tempi di “Napoli Prima e Dopo”, il grande spettacolo dedicato alla Canzone Napoletana che per anni si è tenuto al Grand Hotel “La Sonrisa”, lei vennè, come tanti artisti nazionali ed internazionali che partecipavano a questa importante kermesse, e quando salì sul palco si sentì subito protetta. Lei mi disse che si sentiva bene con me; tra noi ci fu subito un’empatia che ha poi portato a questa collaborazione. Come del resto è successo, tengo a sottolinearlo anche con Serena Autieri, infatti, con Serana, sono ormai sette anni che collaboriamo insieme.

Durante il Festival è venuta a mancare tua mamma, a sua volta una grande artista, in quanto cantante affermata, tu dal palco l’hai voluta salutare inviandole un bacio che tutti hanno notato.

In quel momento, ho avuto la netta sensazione che mia mamma fosse lì, accanto a me, lei mi guardava e proteggeva in quel momento e io sentivo la sua presenza è come se avesse voluto condividere con me questa esperienza.

Com’ è lavorare con questi grandi artisti? Che ti senti di dire ai giovani che si affacciano a questa professione?

I giovani dovrebbero attingere da chi ha fatto la storia della canzone italiana, dai grandi artisti. Orietta Berti per esempio, che quest’anno festeggia i 55 anni di carriera, durante il Sanremo, alle 19:00, prima di andare al teatro Ariston, mi chiamava mentre io ero in camera in albergo, e faceva la prova con me al telefono, poi quando andavamo al teatro e prima di scendere in palcoscenico e andare in onda, con il suo i-pod studiava gli attacchi ripassando ancora tutto il brano. Quindi nulla si improvvisa, anche se hai avuto un successo con una hit e da quel momento sei consacrato e voli alto, devi sempre perfezionarti senza improvvisare e imparare a rispettare l’arte, volando basso, mangiando e ingoiando tanti bocconi di umiltà.

Il ricordo più caro che tu hai ricevuto da questo mondo.

Tanti cari ricordi, uno diverso dall’altro nessuno escluso, tutti cari e tutti belli.

Progetti futuri, su cosa stai lavorando?

Uno dei miei progetti futuri è un lavoro ancora con Orietta Berti , devo fare un altro grande lavoro discografico, poiché lei ha intenzione di omaggiare i tanti autori che hanno scritto per lei, tanti suoi successi e per me è motivo di grande soddisfazione; parliamo di autori importanti che hanno scritto non solo per lei ma per esempio per Mina e per tanti altri artisti importanti nazionali e internazionali. Appena possiamo vederci in studio partiamo con il lavoro.

Aldo Severino