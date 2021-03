COVID. I controlli: aggressione ad agenti polizia locale, un arresto.

Napoli. Nella mattinata di ieri, agenti della U.O. San Lorenzo in servizio per i controlli sul rispetto della normativa Covid-19 sono stati aggrediti da un soggetto sprovvisto di mascherina protettiva che stava camminando in Via Venezia. Gli Agenti, dopo aver più volte invitato l’uomo a indossare il dispositivo di protezione, sono stati aggrediti violentemente e costretti a immobilizzarlo e ad arrestarlo. Durante i controlli è emerso, inoltre, che lo stesso deteneva occultata un’arma da taglio di 18 cm. Gli agenti feriti, trasportati in ospedale, hanno avuto necessita’ di assistenza medica.

L’arresto e lo sdegno dell’assessore Clemente.

Il soggetto, arrestato per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e porto illegale di arma da taglio, è stato processato in serata per direttissima e condannato a 10 mesi con obbligo di firma. “Questi episodi – dichiara l’Assessore Alessandra Clemente – non sono tollerabili. Ne discuteremo presto in sede di tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza presso la Prefettura. Intanto esprimo tutta la mia vicinanza agli agenti feriti, loro sono l’orgoglio di questa amministrazione perchè sempre in prima linea”.

