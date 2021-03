Mercato Ortofrutticolo, il Sindaco De Prisco: “No ai diktat”.

“In questi giorni, sempre più assiduamente, assistiamo a previsioni molto fantasiose sulla mia presunta visione rispetto alla futura gestione del Mercato Ortofrutticolo Pagani-Nocera” così il sindaco di Pagani, Lello De Prisco.

“Eppure non si è mai fermato il lavoro di questa amministrazione affinché tutto fosse pronto per dare finalmente una svolta alla gestione del più grande volano economico della città. In questi mesi abbiamo dovuto studiare in sinergia con gli uffici Patrimonio, Tributi, Legale tutta la vertenza, per avere una ricostruzione completa, fino ad arrivare agli ultimi atti 2019/2020. Un lavoro necessario per dettare la linea che presenteremo all’attenzione del Consiglio Comunale.È pronta la delibera per regolarizzare il Patrimonio Comunale e immettere il Mercato Ortofrutticolo in maniera formale nel Piano di Valorizzazione comunale e si è proceduto a verificare le particelle catastali. Da qui a brevissimo all’ordine del giorno in Consiglio Comunale ci sarà l’annullamento e la ricognizione rispetto ad atti di indirizzo di giunta 2019/2020, privi di presupposti giuridici validi a supporto. Siamo pronti anche ad andare ad approvare il bilancio 2019 del Mercato Ortofrutticolo”.

“Non è concesso a nessuno far polemica sul mercato ortofrutticolo, né vi è alcuna fibrillazione politica a riguardo. Ho tutte le intenzioni di dettare i tempi delle decisioni che il ruolo mi impone, ma soprattutto che mi impone la veridicità dei fatti. Il resto è chiacchiericcio”, conclude il sindaco.