Noleggio medio termine, in aumento le soluzioni flessibili

Aumentate le soluzioni di noleggio auto a medio termine, che consentono ad aziende, professionisti e privati di eliminare i classici vincoli di durata e chilometraggio del renting.

Il mid term – ovvero i contratti da 1 a 24 mesi – è diventato un efficace rimedio contro l’incertezza provocata dalla pandemia di Covid19.

Alla formula che consente ai clienti di avere maggiore serenità in termini di certezza dei costi, il medio termine aggiunge una caratteristica vincente: la flessibilità. Le offerte consentono periodicamente di prorogare l’accordo, modificarlo, oppure terminare il contratto senza penali, a seconda delle esigenze.

Se prima del Covid il cliente tipo era l’azienda che aveva necessità di un veicolo per il dipendente, oggi la base dei clienti del mid term si è allargata, includendo anche privati e professionisti che preferiscono un mezzo più sicuro al trasporto pubblico, oppure con progetti di lavoro temporanei o stagionali.

Rimangono, ovviamente, tra gli utenti della formula, le imprese che hanno necessità di affrontare picchi di lavoro, come ad esempio quelle della Grande Distribuzione Organizzata e dell’e-commerce, per le quali, in particolare, il medio termine dei furgoni diventa la soluzione ideale.

Le formule flessibili del noleggio auto medio termine, in un arco temporale di 9/12/18/24 mesi, consentono di scegliere la percorrenza media tra 2.000, 3.500 e 5.000 km al mese. Tutti i contratti includono sempre RCA con furto ed incendio e polizza KASKO. Per ogni contratto è possibile scegliere un pacchetto tra Easy, Plus ed Exclusive, che si differenziano per la variazione delle franchigie in base al segmento del veicolo.

La franchigia per l’opzione furto-incendio è obbligatoria, mentre la quota premio per la KASKO è riducibile. Solo per il Pacchetto Exclusive, la franchigia per polizza KASKO e per il furto sono a 0 € (fanno eccezione le Regioni ad alto rischio).

Uno dei vantaggi del noleggio auto medio termine è che è possibile pagare anche con carta di credito (tra quelle valide). Per i veicoli del segmento Premium, sono necessarie due carte di credito oppure una carta di credito dei circuiti American Express, Diners.

Il canone del noleggio a medio termine include i km al mese richiesti; guidatore addizionale; oneri circolazione autoveicoli; protezione infortuni P.A.I; imposta di bollo.