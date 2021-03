Pompei. Prosegue con ordine la manutenzione del verde

“Abbiamo ognuno di noi (assessori) chiaro i singolo compito amministrativo e lo portiamo avanti, anche in questo periodo di assenza temporanea del sindaco”. Aveva dichiarato l’Assessore al verde pubblico, Vincenzo Mazzetti, in riferimento all’iniziativa di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Parliamo di manutenzione straordinaria perché, per esempio, gli alberi di Leccio e Magnolia, che dovranno essere potati in via Mazzini a partire da oggi (22 marzo) non venivano “lavorati” da 20 anni. Risulta evidente a tutti, a Pompei, che questo lavoro di sistemazione del verde pubblico in centro e nella periferia di sta funzionando grazie anche alla collaborazione propositiva dell’impresa che è partita dal dicembre 2020 con un appalto di manutenzione della durata di 3 anni. Si trattava di fare non solo la sistemazione delle aiuole pubbliche ma in certi casi una vera e propria bonifica di certi spazi diventate vere e proprie discariche perché tra le alte erbacce erano stati depositati abusivamente rifiuti di ogni genere. Ora il restyling è a buon punto e pare che dopo la variante di via Mazzini resti da operare con l’intervento pubblico solo in qualche strada della periferia sud (come via Casone) in ogni caso gli operai addetti alla manutenzione del verde li vedremo ancora operare alla manutenzione del verde in fase ciclica per tutta Pompei.